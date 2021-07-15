Елена Летучая чистит пляжи Камчатки

Летучая и “Новые люди” проводят экологические акции уже не первый раз. Вместе они побывали в Кировской области, обсуждали вопрос загрязнения воды в Калуге. На сей раз телеведущая и члены партии посетили столицу Камчатки.

Журналист напомнила о туристической привлекательности Камчатки. Проблема в том, что посетители местных пляжей оставляют после себя большое количество мусора, включая пластик, который в природных условиях не разлагается, посетовала Летучая.

Она указала на недостаточное внимание местных властей к проблеме: уборка проводится нерегулярно, мусорных контейнеров нет. Нужно привить местным жителям и туристам бережное отношение к природе, уверена теледива.

“Если не следовать простым правилам, то очень скоро Камчатка может потерять туристов. Ведь они хотят увидеть первозданную природу, аналогов которой не найти на нашей планете”, — подчеркнула Летучая.

Один из крупнейших пляжей Петропавловска-Камчатского – Халактырский. Именно здесь состоялся забег партии “Новые люди”. Участники собрали несколько десятков килограммов отходов.

Летучая назвала плоггинг идеальным способом привлечения внимания к проблеме и отличной мотивацией для поддержания своего края в чистоте. “Это не просто сбор мусора, а яркое, веселое спортивное мероприятие”, – отметила амбассадор Всемирного фонда дикой природы.

Она поблагодарила “Новых людей” и главу партии Алексея Нечаева за внимание к проблемам экологии.

“Партия активно реализует и поддерживает многие экологические проекты. Мы являемся единомышленниками”, – сказала Летучая.