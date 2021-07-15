 

На Бережковской набережной отремонтировали причал “Киевский вокзал”

15.07.2021, 16:00, Разное
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Дорогомилово – украшение Москвы. Здесь достаточно много мест, где горожане и гости столицы могут с комфортом провести время. Благодаря программам благоустройства, набережные получают новый облик, по ним стало гораздо приятнее гулять. Например, недавно преобразилась Бережковская набережная. Здесь завершился ремонт причала “Киевский вокзал”, а значит, и один из этапов создания комфортной городской среды в районе.

Специалисты привели в порядок металлические ограждения, заменили износившийся деревянный настил на покрытие из древесно-полимерного композита, которое гораздо устойчивее к влаге и не требует специального ухода, а шероховатая поверхность препятствует скольжению.

Стоит отметить, что два года назад в районе благоустроили площадь Киевского Вокзала, Дорогомиловскую и Киевскую улицы. В 2020-м привели в порядок набережные Тараса Шевченко и Бережковскую, Украинский бульвар, 1-ю и 2-ю Бородинские улицы.

А в этом году в Дорогомилове планируется высадить деревья и кустарники, оборудовать одну спортивную и три детские площадки, а у Киевского вокзала – установить порядка 10 навесов, которые защитят пассажиров от дождя и снегопада. Люди смогут спокойно дожидаться общественного транспорта или такси.

Специалисты облицуют навесы алюминиевыми декоративными панелями, сделают светодиодное освещение, а также установят инфракрасный подогрев. Согласно проекту, рядом с Киевским вокзалом появятся скамейки и информационные пилоны с маршрутами наземного транспорта.

Говоря о развитии района Дорогомилово, также необходимо отметить, что здесь обновлены около 80 дворов, более 550 подъездов, приведены в порядок пять парков и два сквера, почти 80 детских и 15 спортивных площадок. Помимо этого, прошла реконструкция станций метро “Студенческая” и “Кутузовская”, были отремонтированы 12 зданий образовательных учреждений.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что в Дорогомилове построят два пешеходных перехода через железную дорогу. Надземный переход появится в районе дома 22 по улице Киевская. Второй внеуличный переход будет на внешней стороне ТТК.



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