 

Члены действовавшей в Москве банды «Шараповские» предстанут перед судом

15.07.2021, 15:42, Новости дня
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении четырех членов ОПГ «Шараповские», которые совершили несколько убийств и других особо тяжких преступлений направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Рабадана Магомедвалиева, Шамсутдина Джамалутдинова, Юсупа Ахмедутдинова и Шамсутдина Мухтарова… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, с 2006 по 2013 год они совершили в Москве ряд убийств и других особо тяжких преступлений. Магомедвалиев выступал в роли заказчика преступлений и финансировал банду, Джамалутдинов организовывал преступления и обеспечивал оружием, а Ахмедутдинов и Мухтаров были исполнителями.

В пресс-службе уточнили, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в «создании и участии в банде», «убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по найму, сопряженном с бандитизмом», «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой по найму, сопряженном с бандитизмом», «незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой», «незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном организованной группой».

Также отмечается, что они были задержаны с августа по ноябрь 2019 года на территории Дагестана и Москвы. Во время обысков был обнаружен схрон оружия и изъяты гранаты, а также другие боеприпасы. Ранее двум участникам банды суд вынес обвинительный приговор по делу о покушении на убийство столичного предпринимателя, заказчиком которого выступал Магомедвалиев.

Как информирует СК России, в отношении организатора банды и одного из заказчиков расследование продолжается, они объявлены в международный розыск. Также следствием устанавливаются иные лица, входившие в состав преступной группы, и другие эпизоды их преступной деятельности.

Ранее сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекли на территории Дагестана деятельность одной из самых жестоких преступных групп – ОПГ «Шараповские». Ведомство опубликовало видео задержания подозреваемых.



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