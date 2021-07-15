Дочери короля Филиппа и королевы Летиции впервые вышли в свет без родителей

Кронпринцесса Леонор и принцесса София, дочери действующего короля Испании Филиппа VI и его супруги Летиции, становятся все более самостоятельными членами монаршей семьи. Вчера, 14 июля, девушки впервые вместе вышли в свет без своих родителей – они посетили заповедник Монтехо-де-ла-Сьерра в Мадриде. Сестры приняли участие в экологической инициативе A tree for Europe (“Дерево для Европы”), направленной на борьбу из изменением климата, и вместе с ровесниками – подростками от 14 до 16 лет – высадили несколько деревьев на территории парка.

15-летняя принцесса Леонор и 14-летняя принцесса София (в Испании дочерей монархов называют “инфантами”) выбрали для совместного выхода парные образы: обе были в белых футболках и синих джинсах, к тому же в медицинских масках. Из-за этого сестер-погодок было практически невозможно отличить друг от друга.

Кстати, в это же время их отец, король Филипп, посетил школу морских офицеров в Кадисе, городе на территории Андалусии на юго-западе Испании.

Стоит уточнить, что наследница испанского престола принцесса Леонор уже появлялась перед подданными без родителей – в марте этого года будущая королева совершила первый самостоятельный выход в свет. Леонор посетила торжество в честь 30-летия Института Сервантеса в Мадриде. В институте она выступила с короткой речью, поздравив руководство с знаменательной датой, а также передала в дар личный экземпляр Конституции Испании и копию классического романа “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский” — эту книгу они с сестрой читали в прямом эфире в честь Дня книги в апреле год назад.

Кстати, совсем скоро Леонор перейдет из мадридской школы, где училась с сестрой, в колледж UWC Atlantic College в Уэльсе. Он известен тем, что там учится наследная принцесса Бельгии Елизавета, а в разные годы из него выпустились король Нидерландов Виллем-Александр и принцесса Иордании Райя.

Ее Королевское Высочество принцесса Астурийская будет изучать программу международного бакалавриата. Принцесса Леонор, как и остальные ученики, будет проживать в школе-интернате, созданной UWC Atlantic College на территории своего кампуса,

– заявила пресс-служба дворца в феврале этого года. Учеба там обойдется в 92 тысячи долларов, которые оплатит король Филипп. В будущем учебном году в эту же школу перейдет и средняя дочь короля и королевы Нидерландов Виллем-Александра и Максимы принцесса Алексия.

Кронпринцесса Леонор Принцесса София

Напомним, в ноябре 2019 года Леонор выступила с дебютной публичной речью: во время церемонии вручения премии фонда принцессы Жироны, покровительницей которого она является. Гордый отец, король Испании Филипп, позволил дочери первой поприветствовать собравшихся гостей. Леонор выступила с речью на испанском, английском, арабском и каталонском языках. Своим поступком на фоне национального конфликта в Каталонии она сорвала овации и завоевала еще большее уважение к себе.

Принцесса Леонор не всегда считалась наследницей престола: до 2014 года трон Испании занимал ее дед, король Хуан Карлос. Но после его добровольного отречения 19 июня 2014-го на престол взошел король Филипп и тем самым автоматически сделал старшую дочь наследной принцессой Астурийской. Помимо него Леонор носит титулы принцессы Жиронской, принцессы Вианской и герцогини Монбланской. Официальная инвеститура принцессы произойдет, когда ей исполнится 18 лет. Тогда Ее Высочество, согласно традиции, поклянется в верности королю и даст слово перед ним и Парламентом, что всегда будет исполнять свои обязанности честно и справедливо, соблюдая законы Испании.