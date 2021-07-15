 

В поселке Ростовской области хирурги спасли пациента с отверткой в сердце

15.07.2021, 15:18, Разное
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Предположительно, пациент получил удар отверткой во время драки с коллегой, в больницу его доставили в тяжелом состоянии, сообщила газета «Аргументы и Факты-Ростов». Ситуация усугублялась тем, что операционная была уже занята, и на ней присутствовал единственный в медучреждении анестезиолог.

Врачам пришлось срочно развернуть резервную операционную. Пациенту рассекли перикард и грудная клетка наполнилась кровью через отверстие в сердце. Хирург Георгий Гецин закрыл его пальцем, наложил швы и остановил кровотечение.

В общей сложности операция на работающем сердце меньше часа. По словам врачей, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, кровопотерю удалось компенсировать с помощью донорской крови. В ближайшее время пациента переведут в кардиологическое отделение, где он продолжит лечение.

Как сообщил Георгий Гецин, в его 40-летней хирургической практике это четвертый подобный случай. В таких ситуациях врачам приходится действовать максимально быстро, поскольку сердце может остановиться в любую минуту.

Ранее врачи республиканской больницы Кабардино-Балкарии сумели сохранить жизнь мужчины, который получил проникающее ножевое ранение в глаз. У пациента было диагностировано поражение правой орбиты и полости черепа, а также кровоизлияние в лобно-височной области с прорывом крови в головной мозг. Хирургам удалось извлечь нож и провести наружное дренирование желудочковой системы мозга.



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