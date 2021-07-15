 

Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления

15.07.2021, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер в комментарии изданию заявила, что ее клиент думает сейчас только о том, чтобы его дети были счастливы и о них заботились. По ее словам, экс-продюсер надеется, что сын и дочь знают, как он их любит и однажды снова сможет быть вместе с ними.

Контекст:

Вайнштейн и Чапман поженились в 2007 году. В браке у пары родилось двое детей: дочь Индиа Перл и сын Дэшиелл Макс Роберт

Чапман подала на развод с Вайнштейном после того, как в начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис. 

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. 

5 апреля 2021 года стало известно, что адвокаты осужденного подали апелляцию, предоставив суду семь оснований для отмены обвинительного приговора.

В феврале 2020 года стало известно, что Чапман встречается с американским актером Эдрианом Броуди. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / В Ливане в ходе столкновений между протестующими и полицией пострадало более 200 человек

13.01 / Полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину в Москве

06.07 / Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле биатлонисток

28.07 / Toyota сертифицировала обновленные Hilux и Fortuner в России

22.11 / Полиция зарегистрировала 407 нарушений в день выборов. Больше всего – в Днепропетровской области

06.07 / Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в закрытии нефтепровода

02.01 / Опубликован прогноз для родившихся 1 января 2021 года детей

04.02 / «Большой сюрприз» — El País о том, как вакцина «Спутник V» завоевала Латинскую Америку

16.07 / Канарские острова вновь принимают туристов — но отпуск придётся провести в маске

12.06 / В Пентагоне назвали армию РФ «экзистенциальной угрозой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика