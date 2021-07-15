Решетилова: Два года назад Зеленский дал гражданство Украины иностранцам, которые за нас воевали. Через три дня большинство из них могут его потерять

Помните, два года назад Зеленский начал свое президентство с того, что, наконец, предоставил гражданство Украины иностранным добровольцам, которые за нас воевали? Победа такая была, все радовались, потому что Порошенко этого не мог сделать.

А знаете, в чем прикол? Через три дня большинство из них могут его потерять. Ведь все эти новые граждане Украины, чтобы получить украинский паспорт, в течение двух лет должны были принести справку, что они вышли из предыдущего гражданства.

То есть доброволец, который воевал против России, против которого там возбуждено дело, должен был поехать в Россию, написать там заявление о выходе из гражданства и привезти украинскому клерку справку об этом.

То есть через три дня победа закончится. И снова будет “зрада”.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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