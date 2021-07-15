 

Решетилова: Два года назад Зеленский дал гражданство Украины иностранцам, которые за нас воевали. Через три дня большинство из них могут его потерять

15.07.2021, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Помните, два года назад Зеленский начал свое президентство с того, что, наконец, предоставил гражданство Украины иностранным добровольцам, которые за нас воевали? Победа такая была, все радовались, потому что Порошенко этого не мог сделать.

А знаете, в чем прикол? Через три дня большинство из них могут его потерять. Ведь все эти новые граждане Украины, чтобы получить украинский паспорт, в течение двух лет должны были принести справку, что они вышли из предыдущего гражданства.

То есть доброволец, который воевал против России, против которого там возбуждено дело, должен был поехать в Россию, написать там заявление о выходе из гражданства и привезти украинскому клерку справку об этом.

То есть через три дня победа закончится. И снова будет “зрада”.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.06 / Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам 11 млн долларов

08.07 / В Нидерландах совершено покушение на известного криминального журналиста

18.11 / Адвокат Болдин пытается заблокировать выборы ректора Одесского медуинверситета в интересах Дубининой – СМИ

08.09 / За сутки в мире коронавирус выявили более чем у 250 тыс. человек

19.01 / Не хватало печенек Нуланд – американский журналист рассказал, чем штурм Капитолия отличался от «майдана»

04.03 / Синоптики назвали прошедшую зиму в РФ аномально холодной

31.03 / Корреспондент – украинский госдолг увеличился на 25%

17.08 / Перспективный материал для солнечной энергетики разработали в России

28.02 / Сотрудники посольства Вьетнама в РФ привились «Спутником V»

11.07 / Солистка Kazka вслед за Melovin сделала неожиданное признание о своей ориентации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика