 

Катя Гордон о Ксении Собчак: «Она служит силам зла»

15.07.2021, 15:12, Разное
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Певица и юрист Екатерина Гордон в рамках нового интервью высказалась о Ксении Собчак. Она считает, что теледива в последнее время служит силам зла.
Екатерина Гордон в целом считает Ксению Собчак умным человеком с высоким интеллектом. Однако она совершенно не поддерживает ее взгляды. Как считает юрист, Собчак работает на людей, чья деятельность может вызывать исключительно негатив. 12 лет назад две блондинки поругались в эфире радио «Маяк». На тот момент там работала Екатерина Гордон. Собчак в ходе разговора неожиданно назвала собеседницу «недозвездой».

После данного скандала Екатерина Гордон была уволена. Изначально она думала, что потеряла работу с подачи Ксении Собчак. При личной встрече выяснилось, что это далеко не так. Тогда на радио работал продюсер, который принял такое решение. В целом Гордон относилась бы к Собчак нормально, если бы в определенный момент та не стала делать не совсем порядочные вещи.

Для Гордон Ксения Собчак является умным, талантливым, но плохим человеком. Сейчас певица старается ни с кем не вступать в конфликты, поскольку от них она сильно устает.

Источник: www.youtube.com



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