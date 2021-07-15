 

Лариса Долина показала, как выглядела в молодости

15.07.2021, 15:12, Разное
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Популярная российская певица Лариса Долина показала фотографию, сделанную до своего омоложения. Поклонники пришли к выводу, что с годами артистка только хорошеет. Снимок Ларисы Долиной в молодости появился в социальной сети Instagram.
В описании к публикации Лариса Долина заявила, что фотография была сделана очень много лет назад. Артистка призналась, что очень изменилась, как и режиссер Игорь Коробейников, присутствующий на снимке вместе с ней. Этот культурный деятель когда-то снял Долину в главной роли в фильме «С Новым Годом, с новым счастьем». В двухсерийной картине артистка играла Аэлиту и саму себя. Тогда на площадке ей посчастливилось поработать с Раисой Рязановой, Алексеем Булдаковым, Алексеем Якубовым и многими другими профессионалами.

Долина публикацией данного поста хотела поблагодарить всех, кто был причастен к данной картине. Также она заявила, что ее друг открывает школу актерского наставничества. Долина пожелала Коробейникову набрать на обучение множество талантливых артистов.

В комментариях к посту поклонники начали рассуждать о внешнем виде певицы. Некоторые пришли к выводу, что с годами Долина выглядит намного лучше. В последнее время артистка очень похудела. Она сдала анализы, проконсультировалась с врачами, которые назвали продукты, которые ей употреблять нельзя. Также Долина придерживается правил интервального питания.



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