 

Самым дешёвым смартфоном с 50-мегапиксельной камерой станет Redmi 10

15.07.2021, 15:12, Разное
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Стало известно, какой смартфон станет самым дешевым камерофоном с объективом на 50 мегапикселей. Это будет устройство Redmi 10, которое также станет первым аппаратом с сенсором ISOCELL JN1 от Samsung.
Современные смартфоны давно стали универсальными устройствами не только для коммуникаций. Так, многие девайсы отлично справляются с фото- и видео-съемкой, а расширение объективов все время растет. Однако стоимость таких гаджетов пока остается достаточно высокой. Китайская компания Redmi представила на международном рынке самый доступный по цене смартфон с сенсором на 50 миллионов точек.

Устройство Redmi Note 10, а также модели Note 10S и Note 10T уже вышли на рынок. Сейчас регистрацию в Федеральной комиссии Соединенных Штатов по связи прошел, получив соответствующий сертификат, и базовый аппарат линейки Redmi 10. именно он станет наиболее дешевым смартфоном с 50-мегапиксельной камерой. Кроме того, девайс, работающий на одиннадцатом поколении операционной системы Android, оснастят фирменным интерфейсом MIUI 12.5. В телефон можно установить сразу две SIM-карты, есть в нем и модуль поддержки 4G LTE, а также два варианта вместительности флэш-накопителя, на 64 и 128 гигабайт.

Емкость оперативной памяти предусмотрена в вариации 4 и 6 гигабайт, они дополнят мощную и продуктивную однокристальную платформу от MediaTek. Кроме разрешения камеры, Redmi 10 станет первым аппаратом, получившим датчик Samsung ISOCELL JN1. Также в блоке основной камеры предусмотрены 2-мегапиксельный макрообъектив и широкоугольный сенсор на 8 мегапикселей. Каким именно будет ценник аппарата, пока не известно, однако, учитывая политику бренда, можно рассчитывать на достаточно демократичную стоимость новинки. Сертификация девайса уже состоялась также в Евразийской экономической комиссии, регуляторных ведомствах Сингапура и Индонезии, что означает готовность к глобальной реализации смартфона.

Источник: 3dnews.ru



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