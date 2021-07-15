 

В Москве у Новодевичьего монастыря построят музей

15.07.2021, 15:06, Разное
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Москва – один из главных туристических центров во всем мире. Российская столица привлекает гостей, в том числе, благодаря огромному количеству самых разнообразных музеев. Московский музейный фонд, действительно, впечатляет – в городе их более 450.

Столичные музеи всегда пользовались особой популярностью. Лишь в 2018 году, когда мир был свободен от пандемии коронавируса и властям не приходилось устанавливать ограничения, посещаемость музеев Москвы достигла рекордной
цифры в 23 миллиона человек. Но даже сейчас, в непростое ковидное время, городские власти готовят грандиозные планы по созданию
новых музейных площадок.

Так, к концу 2024 года в Москве планируют открыть музей с исторической экспозицией, посвященной 500-летию основания Новодевичьего монастыря, который, безусловно, является уникальным памятником мировой культуры и настоящим украшением российской столицы.

В пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства уточнили, что новый культурный объект может стать прототипом будущего музея истории русского православия, ведь подобного в Москве еще нет. Так или иначе, новая площадка будет использоваться для различных проектов: церковных, археологических, историко-культурных и
искусствоведческих.

Отметим, что музейный комплекс будут строить за счет федерального бюджета по государственной программе “Развитие культуры”. Правительство России уже выделило Единому заказчику 350 млн. рублей из своего резервного фонда на проектирование и строительство объекта “Регенерация территории с созданием экспозиционно-выставочного музейного центра – структурного подразделения Государственного исторического музея”.

Музей
общей площадью 10,7 тысяч квадратных метров расположится в Лужнецком проезде Москвы,
около Новодевичьего монастыря. Проект предполагает строительство четырехэтажного комплекса со стоянкой для посетителей и
туристических автобусов. Примечательно, что музей, несмотря на историческое содержание экспозиции, будет очень современным. Его планируется оснастить по последнему слову техники. Кроме того, в музее будет предусмотрена возможность проведения научных конференций и семинаров.



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