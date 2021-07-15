Мнение: Письмо: “Страх стать душной”

Многие думают, что мазохизм – следствие низкой самооценки.

На самом деле это всегда следствие завышенной самооценки, то есть большой короны.

Вот в этом письме можно посмотреть, как корона делает из женщины мазохистку.

Автору кажется, что она учится убирать щипцы из отношений, но она делает нечто противоположное, она сама превратилась в замерший знак вопроса, готовый ждать крошку внимания столько времени, сколько потребуется.

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Здравствуйте, Эволюция! Спасибо вам большое за разбор предыдущего письма. Мне это было полезно) хочу рассказать продолжение про моего мужчину – слепого массажиста, в которого я сильно влюбилась.

(Автор ни одного слова из разбора не восприняла всерьез. А смайлик она ставит, потому что получила удовольствие от критики как настоящая Ученица. Помните ее письмо? Я его хорошо помню)

Я не звонила, э старалась не думать о нём, свои дела с квартирой и машиной закончила сама, не ждав его обещанной помощи – после его заявления по телефону, что мы встретимся ни когда он сможет, а когда захочет.

Ровно через три недели он написал, как у меня дела, сдается ли квартира на букинге, в которой он мне мебель собирал, попросил передать кое-что общему знакомому. Я ответила сухо: “спасибо, сдаётся, передам”. Он мне пожелал удачи в делах и прочее. Я ответила ” спасибо”. Далее написал, чтоб я по возможности заехала забрать у него свои ключи и если мне еще нужна помощь ремонтная – он обязательно поможет. Я ответила, что все дела закончила, а ключи бы забрала. Он предложил заехать, я была свободна и поехала.

(Здесь можно подумать, что она пытается отцепиться, но к сожалению, наоборот. Как будет видно дальше, она решила быть тихой, послушной и не досаждать мужчине, чтобы получить шанс на продолжение)

Он вёл себя так, как будто ничего не случилось, спрашивал про мои дела, про мою машину. Потом сказал, что я какая-то напряженная, и спросил почему. Я ответила, что расстроена тем, что он меня фактически послал. Он ответил, что не помнит, что именно сказал и наверное я тогда позвонила не вовремя и попала под горячую руку. Сказал, что был сильно занят работой и делами. Но обмолвился, что я кремень, конечно, что не звонила.

(Мужчине очевидно, что она тряпка, поэтому он удивляется, что она все это время не бегала за ним)

И извинился, сказал, что не хотел меня посылать и ничего такого не имел ввиду. Мы обнялись, поцеловались, занялись сексом. Больше поговорить не успели – пришёл его пациент. Далее я ему не писала, он сам писал в формате поболтать и как мои дела. Когда я предложила встречу – он ответил, что потом, попозже, сейчас занят.

Потом мы начали встречаться где-то раз в неделю. Я заметила потепление с его стороны, он стал проявлять больше интереса. Но это все равно два-три часа секса и чая в неделю и переписка в ватсапе между. На следующий день я написала, что могу приехать к нему с мороженым на просто кофе, если у него будет свободное окошко между пациентами. Он не ответил. Я съела мороженое со своей кошкой, которую назвала похоже на его фамилию (что очень его повеселило) и поехала по делам.

(Автор учится быть послушной девочкой. Хотя ведь она взрослая тетка)

Спустя пару часов написала ему: “Абонент временно недостоин”. Мне грустно от таких недоотношений. Чувствую пустоту от этого секс-онли.

(Он опять ничего ей не ответил. И наша автор, хоть и грустит, но все-таки учится ждать хозяина тихо, на коврике у двери)

Когда он мне помогал со сборкой мебели в мае и мы виделись почти каждый день, я видела, что динамика есть. Но сама испортила своей ревностью и хлеборезкой. Он меня, думаю, проучил этими тремя неделями игнора.

(Она смакует, что он ее наказывает и воспитывает. Скорее всего придумывает от его лица и другие наказания для себя. Хотя ему наплевать на нее)

Он рассказал, что занимается стройкой подсобки на своём участке, но все идет медленно, потому что много работы и некому бывает с ним туда поехать помочь. Я сказала, что буду рада ему помочь, если что. Он поблагодарил, что да, возможно будет нужно и он даже надеется на мою помощь, но потом о помощи отвезти-привезти его не просил.

Сказал ещё, что мы съездим на его участок, когда я перестану хотеть его (мужчину) “себе присвоить”. Он часто об этом говорил, что “его нельзя взять себе”.

Ничего определённого про отношения не говорит, подкалывает меня: когда спустя три недели мы помирились, сказал: “теперь наверное ты ждешь какого-то резюме от меня, что наши отношения продолжаются? Его не будет, и вообще не понятно, к чему это все приведёт, никто не знает ничего наверняка”.

Я люблю его, мне с ним хорошо очень, я на подъеме, есть энергия и дела идут в гору. Но есть страх все испортить, стать душной, я держусь, не звоню ему без повода, да вообще не звоню.

(Абзацами выше можно было подумать, что автор думает о выходе из этих отношений. Но нет. Она наоборот думает, как бы в них подольше удержаться. Ей все равно в какой роли, как низко под плинтусом, она хочет узнать, есть ли шанс продлить общение с этим мужчиной. Каким образом она адаптируется к роли коврика, видите? Опишите, как работает корона и как она постепенно лишает автора идентичности. Здесь и корона Победителя есть, и Сокровища, и Спасателя. Все три ипостаси короны есть)