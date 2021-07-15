Синоптик разъяснил природу «пылевого дьявола» в Мытищах

В Подмосковье очевидцы сняли на видео явление, похожее на торнадо: этот феномен называется «пыльным дьяволом», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Видеозапись с торнадо в подмосковных Мытищах опубликовали в соцсетях, в ролике запечатлен вихрь, поднимающийся от земли вверх.

«Судя по структуре, это пыльный дьявол. Это такой сильный, хорошо сформированный, но недолговечный вихрь, который варьируется от полметра в ширину и несколько метров в высоту, иногда больше 10 метров. Он в каком-то смысле сравним с торнадо, оба погодных явления, которые демонстрирует такой ориентированный вращающийся столб ветра», – отметил Тишковец РИА «Новости».

Он добавил, что для формирования такого явления необходима либо пустыня, либо асфальт, либо ровная поверхность, а также ясное небо или небольшая облачность. При поглощении значительного количества солнечной энергии сильно нагревается воздух у поверхности, это создает все условия для такого рода вихрей.