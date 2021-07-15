 

В Германии увеличилось число погибших из-за наводнения

15.07.2021, 14:48, Новости дня
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Выросло количество погибших из-за наводнения в Западной Германии, сообщают СМИ.

Число жертв достигло 33 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную прессу.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 70 пропавших без вести.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.



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