В Германии увеличилось число погибших из-за наводнения
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Выросло количество погибших из-за наводнения в Западной Германии, сообщают СМИ.
Число жертв достигло 33 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную прессу.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 70 пропавших без вести.
Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.
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