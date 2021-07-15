Мнение: В чем не прав Явлинский?

6 июля Григорий Явлинский призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за «Яблоко» на предстоящих выборах в Госдуму. И объяснил это тем, что «Яблоко» не поддерживает политику Навального и не хочет обманывать избирателей.

Вот более обстоятельное разъяснение позиции Григория Явлинского.

— Большую реакцию вызвала ваша рекомендация сторонникам Навального не голосовать за «Яблоко» на выборах. Читали ли вы то, что люди об этом пишут в интернете, и не жалеете ли вы об этой формулировке?

— Нет, я готов ее повторить еще раз. Я не хочу их обманывать. Есть сторонники Навального, они, очевидно, хотят, чтобы в стране осуществлялись такие политические направления, которые представляет собой Алексей Навальный. Мы их не будем реализовывать, и я их не хочу обманывать. Я не хочу говорить накануне выборов, что вы, пожалуйста, за нас проголосуйте, а потом отказываться от проведения такой политики. Так не будет. Я им говорю сегодня: мы не будем проводить политику Алексея Навального, мы не будем, потому что мы с ней не согласны. Мы другую задачу будем решать, но это уже другой вопрос.

— У вас совсем нет общих ценностей с Навальным?

— Я не знаю, наверное, есть, он же живой человек. Если уж вы, как и все, решили поговорить о Навальном, пожалуйста: для нас принципиально важно — это расследовать его отравление, чем уже никто не хочет больше заниматься. Для нас это имеет абсолютно ключевое значение, это записано в нашей программе, если вы ее видели, официальную программу, которую мы сейчас подали на регистрацию вместе со списками. Прямо в первых строках — что самым принципиальным вопросом является освобождение политических заключенных, но еще раньше — расследование отравления Навального. Потому что отравление Навального стоит в одном ряду с тем, что произошло с Немцовым, с тем, что произошло с Кара-Мурзой, с тем, что произошло с Куашевым, с тем, что произошло с Щекочихиным, который, как всем известно, был членом «Яблока» и умирал прямо на глазах от отравления. И я много знаю об этом, потому что со мной разговаривали врачи, которые потом куда-то исчезли. Короче, я очень точно сформулирую: мы хотим точно знать, существуют ли в России «эскадроны смерти», существует ли в России политический терроризм. Мы хотим это выяснять, и это один из принципиальных пунктов нашей политической программы.

— Ваша метафора про поезд, который идет в Краснодар, мне кажется, может подходить и к этому сюжету. Допустим, сторонники Навального хотят какой-то принципиально другой России как политической цели по сравнению с идеями «Яблока». Однако не является ли это спором об остановке в Твери в нынешних условиях, когда действуют «эскадроны смерти», когда политический террор является нормой, когда в стране растет число политзэков самого разного толка, и каждый из нас, в общем, рискует повторить эту судьбу? Не является ли в этой ситуации долгом людей проголосовать за «Яблоко» с такой программой вне зависимости от того, являются они сторонники Навального или нет?

— Да, но возможность-то у них такая остается. Если они понимают то, что вы сказали, что так сложились обстоятельства, что у них нет своей партии, а есть «Яблоко», то пускай выбирают, но только знают, что политическую программу Навального, в смысле политические программы Навального — национализм и все прочее — мы не будем выполнять.

— То есть все-таки тем сторонникам Навального, которые хотят расследования отравления, освобождения политзэков и прекращения политического террора, вы рекомендуете голосовать за «Яблоко»?

— Нет, я говорю — у них есть такая возможность, пусть они принимают решение. Вот рекомендовать или не рекомендовать — это дело вашей газеты, а не мое. Я должен быть со своими избирателями честен, и я им честно говорю: программу коммунистов мы выполнять не будем, программу Жириновского мы выполнять не будем, программу так называемой «Справедливой России» мы выполнять не будем, против политики и программы Владимира Путина будем бороться всеми силами, не будем выполнять и программу Навального.

Отсюда

А это видеоверсия интервью Явлинского:

Прочитал, послушал и не могу понять: а в чем не прав Григорий Явлинский. По-моему, все правильно он говорит. Я вот тоже считаю, что есть Навальный – политик, а есть Навальный-арестант. Навальный-политик не перестал быть политиком даже находясь в тюрьме. И нельзя относится к Навальному-политику как к покойнику, о которых, как известно, или хорошо, или ничего… А вот за освобождение Навального-арестанта, как и за освобождение всех политзаключенных однозначно надо продолжать бороться, и хотя бы не молчать…

И в чем не прав Григорий Явлинский?

Фотография отсюда

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