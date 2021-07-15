Уралмашзавод возобновляет производство стиральной машины «Малютка»

Уральский завод тяжёлого машиностроения (Уралмаш) решил восстановить производство легендарной стиральной машины «Малютка». Первые серийные машины планируется собрать в 2024 году.

Стиральные машины активаторного типа «Малютка» завод производил с 1976-го по 1997 год. Длительное время это была единственная стиральная машина, которую мог купить советский человек, и потому, несмотря на довольно высокую цену – 38 рублей, «достать» её было непросто. «Уралмаш» выпустил более двух с половиной миллионов «Малюток», но даже это не насытило рынок.

– «Малютка» – наш самый популярный продукт. Уж на что народ любил наши шагающие экскаваторы и алюминиевые хлебницы, но даже им до неё далеко. Она помогала заводчанам выживать в восьмидесятые – в обмен на поставки «Малюток» нам давали разные дефицитные товары, продукты, даже автомобили, – рассказал генеральный директор Уралмашзавода Ян Центер.

Восстановление производства «Малюток» идёт тяжело. Давно закрылся завод, поставлявший для них электродвигатели, разорились подшипниковый завод и завод резиновых технических изделий, откуда УЗТМ получал резиновые сальники. Югославский термопластавтомат, на котором отливали под давлением бак машины и корпус двигателя, потерялся в череде реорганизаций. Поэтому двигатели, пластиковые и резиновые детали «Малютки» будут поступать из Китая. В конструкторском бюро завода уверены, что это лишь повысит надёжность и долговечность машины.

Отдел маркетинга УЗТМ прогнозирует, что к 2024 году стиральные машины-автоматы станут недоступны российским хозяйкам. А «Малютка» за десятилетия службы доказала, что является вполне приемлемой альтернативой стирке белья в проруби.

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