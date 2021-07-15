 

“Глушила себя сильными препаратами”. Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки

15.07.2021, 14:22, Новости дня
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По словам 25-летней Анны, она долго скрывала свое состояние и почти год пыталась сама с ним справиться.

“У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия. угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов”, – призналась дочь Заворотнюк.

Девушка добавила, что отказалась от общения с друзьями и “лишила себя всех возможных удовольствий”.

“И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати”, – написала Анна.

Девушка подчеркнула, что сейчас проходит лечение, в успехе которого уверена.

“Просто почувствовала, что мне нужно выплеснуть это, так как я хочу быть честной с вами. Хочу мотивировать себя этим постом, набираться сил и возвращаться в прежнюю жизнь. Нет сил расписывать все подробности своего состояния, думаю, что люди, кто сталкивался с такими проблемами, меня поймут. Если кому-то сейчас тоже очень плохо, то пусть это будет знаком, что вас ждет большое счастье впереди. Берегите свое здоровье, как физическое, так и ментальное”, – пожелала подписчикам в соцсети Анна Заворотнюк.

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A post shared by Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Контекст:

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом.

В мае 2021 года окружение 50-летней артистки рассказало российским СМИ, что у нее начался рецидив.

Заворотнюк – мать троих детей. Кроме Анны, у нее есть сын Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым.

Сейчас актриса вместе с семьей живет в своем частном доме под Москвой. Она передвигается на инвалидной коляске в сопровождении сиделки. По информации российских СМИ, у Заворотнюк “трудности с речью, двигательной функцией, а также с памятью”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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