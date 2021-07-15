 

“О, скоро будет свадьба”. Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты

15.07.2021, 14:22, Новости дня
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“Последнее сообщение как Мисс Свитолина”, – написала она под снимком, на котором запечатлена в полосатом сдельном купальнике.

“О, скоро будет свадьба”, – отреагировали на публикацию подписчики Свитолиной.

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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Монфис одновременно со Свитолиной разместил в Instagram их совместное фото, сообщив, что последний день находится в статусе жениха. На фото теннисисты, обнявшись, позируют на яхте.

“Последний день, как ее жених”, – написал он. Пара не уточнила, когда именно состоится их свадьба.

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Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.

3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти за него замуж, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

В том же месяце Свитолина дала интервью сайту BTU, признавшись, что Монфис настаивает на том, чтобы она после свадьбы взяла его фамилию, но когда именно они поженятся, спортсменка тогда не сказала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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