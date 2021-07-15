 

Ученые: Недостаток солнечного света зимой отрицательно сказывается на кратковременной памяти

15.07.2021, 14:18, Разное
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Специалисты из Университета Брэдфорда выяснили, как лабораторные грызуны реагируют на короткое и длительное воздействие света. Оказалось, что его недостаток зимой отрицательно сказывается на кратковременной памяти как млекопитающих, так и людей.
По словам ученых, в летний период сезонные животные больше набирают вес. Это помогает им подготовиться к зиме и эффективно размножаться. Зимой, когда меньше света и еды, их организм отключает многие виды функций. Дело в том, что когнитивные процессы, а именно память и обучение, являются достаточно энергоемкими.

Установленная взаимосвязь между краткой длительностью дня и плохой памятью требует дальнейшего изучения этого вопроса. Ученые считают, что результаты их недавнего исследования вполне применимы к людям. Более ранние научные открытия показали, что с помощью световой терапии можно значительно улучшить когнитивные функции у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму.

Источник: planet-today.ru



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