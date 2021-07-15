 

Ольга Бузова в Африке разогнала своим голосом стаю шакалов

15.07.2021, 14:18, Разное
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Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова своим голосом разогнала стаю шакалов. Она продолжает находиться в Африке, где проходят съемки нового проекта телеканала ТНТ.
Ежедневно у Ольги Бузовой есть возможность наблюдать за гиенами, бегемотами, змеями, носорогами. На этот раз в саванне артистка встретила большую стаю шакалов. Сначала она их приняла за лисиц, но потом разогнала всех своим голосом. Знаменитость восхищалась внешнем видом зверей. Когда она узнала, что увидела шакалов, то не сдержала эмоций.

Ольга Бузова находится в Африке уже три недели. Ей приходится рано вставать и поздно ложиться. Теледива одно время жаловалась на усталость, которая накопилась из-за нехватки отдыха. В то же время экс-ведущей проекта «Дом-2» нравится пробовать все новое. Она восхищается тем, что у нее есть возможность не только работать на интересном проекте, но и наблюдать за животными в естественной среде.

Источник: radiokp.ru



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