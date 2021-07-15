 

Татьяна Брухунова порадовала поклонников нежным снимком с Евгением Петросяном

15.07.2021, 14:18, Разное
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Татьяна Брухунова достаточно редко публикует личные фотографии. Поэтому поклонники обрадовались, когда в своем микроблоге Instagram она показала совместный снимок с мужем Евгением Петросяном.
Лица юмориста не видно, а в кадр попал момент, когда он трогательно обнимает супругу, положив руку на грудь. Татьяна Брухунова позирует в льняном нюдовом платье в горох с кружевным воротником. Евгений Петросян в белоснежной рубашке, которую пользователи Сети ранее назвали «тетушкиной пижамой». Кроме этого, многие заметили, какое внушительное кольцо красуется на пальце Татьяны Брухуновой.

Молодая жена артиста трогательно подписала снимок: «Пусть так будет всегда». В комментариях фолловеры пожелали ей семейного счастья, однако нашлись и те, кто указал на солидную разницу в возрасте пары. По их словам, длительный союз просто физически невозможен, но прекрасно, что Татьяне Брухуновой хорошо с Евгением Петросяном «в моменте».



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