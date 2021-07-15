 

“Неудобно и смешно”: почему постельную сцену Гурченко и Никулина вырезали из известного фильма

15.07.2021, 14:12, Разное
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Сын легендарного актера рассказал о съемках кинокартины “Двадцать дней без войны”. За долгие годы карьеры Юрию Владимировичу никогда не доводилось сниматься в откровенных сценах. Он ни разу не играл пылких мужчин, падких на дам, а потому такого вопроса даже не стояло. Однако в популярном фильме они с Людмилой Гурченко должны были оказаться обнаженными в кадре.

Максим Никулин рассказал, что его отец всегда был однолюбом, а за попытку сняться в откровенной сцене ему было невероятно стыдно перед супругой. “Неудобно и смешно”, – отметил он. Оказалось, что тогда в кадре артист никак не мог оставаться серьезным. В какой-то момент Людмила Марковна должна была сказать “возлюбленному” о том, какие у него сильные руки, и попросить обнять ее. На это она быстро получила ответ: “Видела б ты мои ноги”.

Ситуация рассмешила всех на площадке, но Алексей Герман был в ярости. Он всячески пытался сделать так, чтобы Юрий Никулин расслабился и смог сыграть. Тогда он заявил, что оба актера должны привыкнуть к обнаженным телам друг друга. Все закончилось появлением Юрия Владимировича на пороге Людмилы Гурченко в одних трусах.

Однако даже этот момент ситуацию не спас. Сцена была вырезана из кинокартины, но Максим Никулин совсем не считает, что это хоть немного испортило ее. “Остался только поцелуй”, – посмеялся он.



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