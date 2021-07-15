Мнение: «Признаки ЗАГОВОРА среди Российских Политиков»

Здравствуйте

Вот два факта:

1. Выступление Матвиенко Валентины Ивановны на Совете Федерации.

Всем известная речь. 35 секунд. Которую только самый ленивый не слышал.

https://youtu.be/GhhulYXHG-8

( На всякий случай, чтобы не возникло ощущение, что цитируемая речь вырвана из контекста, здесь полное видео выступления, даже с участием двух предыдущих ораторов: https://vk.com/video-192883301_456240326 )

Все считают, что Валентина Ивановна высказалась против принудительной вакцинации. Даже название у этой речи: «Матвиенко об обязательной вакцинации – ее быть не может»

НО: Вслушайтесь, пожалуйста, повнимательнее, что же сказала Матвиенко Валентина Ивановна на Совете Федерации (записано с ее голоса слово в слово):

«Маргарита Николаевна, наверное, имела ввиду Президента Франции Макрона, который высказался за то, что отдельным категориям должна быть обязательная вакцинация.

Конечно же, еще раз хочу подтвердить, и все мы – сторонники того, что (о чем говорил Владимир Владимирович Путин) никакой обязательной вакцинации быть не может. Потому что это будет грубое нарушение Закона и тех Правил, которые у нас существуют.

Поэтому, коллеги, наша задача разъяснять людям, что эта информация не соответствует действительности.»

Абсолютно странная речь, когда осознаешь, что через несколько дней после этого выступления начали принудительную вакцинацию в России.

Но всё встает на свои места, если считать, что Валентина Ивановна обращалась не ко всем людям, а исключительно к тем избранным, кто сидит в Зале.

Логично под словами «все мы» и «коллеги» подразумевать тех, кто присутствует в зале. И именно к этой категории, значит, не может быть применима обязательная вакцинация. И именно против этой категории не может быть грубых нарушений Законов и Правил.

И дальше идет призыв: «Поэтому, коллеги, наша задача разъяснять людям, что эта информация не соответствует действительности.»

Немного сложно понять из мудрых хитросплетений речи Валентины Ивановны: какая «информация не соответствует действительности»?

То ли, о которой сказал Макрон, что «отдельным категориям должна быть обязательная вакцинация»;

То ли, о которой сказал Путин, что «никакой обязательной вакцинации быть не может».

Но информация Президента Франции стала через несколько дней соответствовать действительности в России (началась принудительная вакцинация).

Значит, призыв разъяснять людям, что информация не соответствует действительности может относиться только к информации от Владимира Владимировича Путина, что «никакой обязательной вакцинации быть не может».

Что собственно говоря и происходит. Поскольку не только разъясняется, но уже и воплощается повсеместно принудительная вакцинация.

Людям разъясняется и словом и делом пренебрежение и к мнению Президента России. И к Законам Российской Федерации.

Как относиться к такой речи Валентины Ивановны?

Наверное, что немного заговорилась Валентина Ивановна. Тогда это ЗАГОВОР, как производное от слова «заговорилась».

Иначе придется предполагать, что Велик и Могуч Эзопов Язык в устах Матвиенко Валентины Ивановны. Тогда это ЗАГОВОР против Российского Народа. Даже подумать такое невозможно об Уважаемой Валентине Ивановне, настоящем патриоте России и надежном защитнике прав её Народа.

2. Небезызвестная речь Дмитрия Анатольевича Медведева. 17 секунд. Где он сказал про то, что необходимо с помощью вакцинации распространять коронавирус.

https://youtu.be/H_ZH3MSBPJ4

(Из архивов международного межпартийного круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии коронавируса, еще летом 2020 года)

Дмитрий Анатольевич Медведев в этом видео сказал:

«Тема, связанная с вакцинацией – она должна быть актуальна и одномоментна во всем мире, как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенными, иначе распространить болезнь будет просто невозможно»

Тогда всё списали на ЗАГОВОР в смысле «заговорился».

Но, возможно, именно поэтому «Путин предложил включить в первую пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму пять человек, Медведева среди них не оказалось.»

( Из Статьи «Дмитрий Медведев не вошел в первую пятерку списка «Единой России»» https://www.rbc.ru/politics/19/06/2021/60cde4a49a794738553c0109 )

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Недавняя статья от 08 июля 2021 года: «Песков назвал дискриминацию вакцин по политическим и лоббистским причинам неприемлемой.»

«Дискриминация вакцин и их производителей неприемлема для демократического общества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков»

https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740424880.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тоже, видимо, заговорился Дмитрий Сергеевич Песков. Совсем забыл, что Конституции в демократических обществах существуют не для защиты вакцин от дискриминации. А ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ. В том числе и защите тех, кто не доверяет вакцинации.

Более подробно о некоторых высказываниях Дмитрия Сергеевича в Статье: ««Учитесь Питаться Святым Духом!» – мудро скажет Дмитрий Песков»

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

—