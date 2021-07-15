Кузнецова выступила с рядом предложений по включению в Народную программу «Единой России»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает важным включить в Народную программу «Единой России» инициативу по упрощению процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов и предложение о дополнительном отпуске родителям, которые ездят с детьми на реабилитацию.

Так, Кузнецова предложила включить в народную программу «Единой России» упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов. Ее нужно проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов, информирует Telegram «Единой России».

«Безусловно приоритет – переход к новым цифровым технологиям и дистанционным формам обследования. Это должно быть максимально упрощено», – отметила Кузнецова в ходе стратсессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы «Единой России».

Кроме того, она предлагает включить в народную программу ЕР инициативу о дополнительном оплачиваемом отпуске родителям, которые ездят с детьми на реабилитацию. «Если у ребенка ДЦП и нужна постоянная реабилитация – не наездишься. Мы бы нашли решение, которое является ключевым для многих родителей», – отметила Кузнецова.

Также она добавила, что в народную программу Единой РФ войдет предложение об электронных сертификатах на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату.

Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению президента Владимира Путина вошли детский омбудсмен Анна Кузнецова, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.