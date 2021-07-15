РФС обозначил главные задачи нового главного тренера сборной

У главного тренера сборной РФ по футболу будут две задачи: попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре и продолжить работу Станислава Черчесова по построению новой команды, сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Говоря о тренере, в нашей ситуации есть определенные сложности, потому что есть две задачи. Нужно попадать в Катар. И на ту работу, которую начал Станислав Саламович Черчесов по постройке новой команды, нам еще нужно время. Нужно заводить в состав молодых игроков. И я не говорю про атакующий футбол, почему-то так все думают, что я все время говорю. Мы говорим про интенсивный футбол, компактный, с поставленным командным взаимодействием. Это команда, которая знает прессинг, контрпрессинг, умеет продвигать мяч вперед через средний и короткий пас. Это образ команды, который мы хотим увидеть к 2024 году. На это нужно время», – цитирует РИА «Новости» Дюкова.

По его словам, РФС находится в поиске, в переговорах с несколькими кандидатами на должность главного тренера сборной.

«Я понимаю, что будут подобного рода вопросы. Но я не могу дать ответ на них. Пока мы находимся в поиске и в переговорах, мы общаемся с несколькими кандидатами. До завершения переговоров я не хочу давать никакие детали. Мы расскажем все после завершения этой работы», – сказал Дюков журналистам, отвечая на вопрос о Бердыеве как о возможном кандидате на пост главного тренера сборной России.

«Мы планируем завершить работу по поиску тренера и подписать контракт до начала чемпионата России. Надо исходить из целеполагания, поэтому нет цели подписать тренера с тем или иным паспортом. Речь идет о задачах. У нас две задачи: выполнить задачу по выходу на ЧМ в Катаре. Вторая более долгосрочная, она заключается в том, что новый тренер должен продолжить создание новой команды с перспективой успешного вступления на Евро в 2024 году. Для решения этих задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, чтобы новый тренер был готов решить обе задачи», – добавил Дюков.

Он также подтвердил, что бывший главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов при расторжении контракта отказался от неустойки.

«Да, я подтверждаю, отказался», – сказал Дюков, отвечая на вопрос, действительно ли Черчесов отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что назначение нового главного тренера сборной РФ по футболу произойдет до начала отборочных матчей чемпионата мира 2022 года.