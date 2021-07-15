Упавший на рельсы в московском метро человек погиб

На станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил представитель экстренных служб города.

«На станции метро «Кузьминки» на рельсы упал мужчина, тело извлекли в 13.40», – отметил собеседник РИА «Новости».

Столичный департамент транспорта сообщал, что из-за человека на пути интервалы движения поездов на южном участке линии увеличены. Позднее ведомство уточнило, что движение ввели в прежний график.

В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы».