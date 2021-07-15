 

Упавший на рельсы в московском метро человек погиб

15.07.2021, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил представитель экстренных служб города.

«На станции метро «Кузьминки» на рельсы упал мужчина, тело извлекли в 13.40», – отметил собеседник РИА «Новости».

Столичный департамент транспорта сообщал, что из-за человека на пути интервалы движения поездов на южном участке линии увеличены. Позднее ведомство уточнило, что движение ввели в прежний график.

В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / У 70% детей в детдомах Украины задержка развития из-за отсутствия надлежащего ухода – исследование

22.07 / Стало известно, как будет начисляться кэшбек за туры по России

02.11 / Еда бизнес-класса теперь по карману — в Финляндии начали продавать наборы из самолётов в супермаркетах

19.04 / Найдены три пропавших в Гималаях российских альпиниста

14.11 / Назван единственный наследник Джигарханяна

24.09 / Huawei нацелился на рынок персональных компьютеров

27.08 / Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Беларуси

15.10 / В российскую глубинку начало поступать современное оборудование для лечения после инсульта

30.06 / Суд временно запретил издательство скандальной книги племянницы Трампа

02.01 / Из плена в Ливии освобождены четверо россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика