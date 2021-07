Шэрон Стоун, Поппи Делевинь, бывшая девушка Эдриана Броуди и другие на премьере фильма “История моей жены” в Каннах

Уже в субботу завершится 74-й Каннский кинофестиваль и весь мир узнает обладателя Золотой ветви конкурса. А пока, в девятый день киносмотра на Лазурном берегу состоялась еще одна кинопремьера – на сей раз организаторы показывали ленту “История моей жены” (A Felesegam Tortenete / The Story Of My Wife) режиссера Ильдико Эньеди.

Однако центром внимания прошлым вечером стала на съемочная группа и актеры фильма, а 63-летняя Шэрон Стоун. На дорожку она ступила в самом что ни на есть платье принцессы – на ней было творение Dolce & Gabbana. Голубое платье с корсетом и пышной юбкой из органзы, на которую были пришиты цветы всевозможных оттенков и размеров затмило все наряды. Многие в сети даже предположили, что если бы в Голливуде захотели снять ремейк фильма “Золушка” с главной героиней в возрасте, то Шэрон идеально подошла бы на эту роль.

Выход Шэрон запомнился еще и потому, что последний раз актриса посещала Каннский кинофестиваль семь лет назад. Так что актриса – редкий гость на подобном мероприятии.

Шэрон Стоун

Но если на время абстрагироваться от Шэрон Стоун (хотя это сложно), можно было заметить на красной дорожке и других звездных гостей: так, премьеру посетили актер и режиссер Луи Гаррель (на этот раз без своей супруги Летиции Касты), модель Поппи Делевинь, Джон Кортахарена и другие. Также посмотреть фильм пришла Лара Лието, бывшая возлюбленная актера Эдриана Броуди, который днем ранее был на другой кинопремьере вместе со своей новой возлюбленной Джорджиной Чапман, бывшей женой кинопродюсера Харви Вайнштейна. Кстати, накануне их развод официально подошел к концу.

Луи Гаррель Поппи Делевинь

Лара Лието София Резинг

Джон Севидж Роуз Бертрам Элизабет Чунгу Бьянка Бланко Съемочная группа фильма