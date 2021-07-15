Джорджина Чапман официально развелась c Харви Вайнштейном

Актриса и основатель модной марки Джорджина Чапман подала на развод с мужем, продюсером Харви Вайнштейном еще в 2017 году. Как удалось узнать иностранным СМИ, на этой неделе судебный процесс официально подошел к концу, о чем свидетельствуют протоколы на сайте суда Манхэттена. В документах дело охарактеризовано как “завершенное”.

В суде Чапман представлял адвокат Дэн Роттенштрайх из ведущей фирмы по бракоразводным процессам Cohen Clair Lans Greifer Thorpe & Rottenstreich, рашее защищавшей интересы актрис Кристи Бринкли и Умы Турман. Однако Роттенштрайх от комментариев прессе отказался. Представители Харви Вайнштейна, который сейчас отбывает тюремный срок, также воздержались от комментариев.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

Напомним, что Чапман и Вайнштейн достигли соглашения по условиям развода еще в январе 2018 года, разделив имущество и определившись с опекой над двумя общими детьми – 10-летней Индией Перл и 8-летним Дашиэлем. В соответствие с договоренностью, Харви отдал право опеки матери. Кроме того, Джорджина получит в качестве отступных около 20 миллионов долларов, поскольку, по условиям брачного договора, муж обязался при разводе по его вине выплатить сумму по 300 тысяч долларов за каждый год брака, а после десятой годовщины – по 400 тысяч.

О своем желании развестись с Харви из-за сексуального скандала Чапман заявила в ноябре 2017-го, как раз незадолго до юбилея свадьбы, которая состоялась 15 декабря 2007 года, но документы на развод подала не сразу. С одной стороны, это был холодный расчет, чтобы получить побольше отступных, с другой – Харви было, мягко говоря, не до этого – всего за два месяца его жизнь перевернулась с ног на голову: ему пришлось пройти курс лечения сексуальной зависимости в элитной клинике Meadows в Аризоне за 36 тысяч долларов, много раз извиниться перед коллегами по цеху, выслушать тонну критики в свой адрес. Кроме того, он был уволен из собственной компании, исключен из состава Американской киноакадемии и поругался с братом Бобом Вайнштейном.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман с дочерью

Джорджина, кстати, уже нашла новую любовь. 45-летняя Чапман встречается с голливудским актером Эдрианом Броуди. Пара не скрывает своих отношений, целуясь на красной дорожке в Каннах. Впервые пара появилась в свете в июне – это произошло в Нью-Йорке на премьере фильма Clean в рамках кинофестиваля Tribeca Film Festival. На показ, который прошел на открытой площадке в Бруклине, Эдриан Броуди, сыгравший одну из главных ролей в картине, пришел со своей возлюбленной. Однако тогда они вели себя скромнее и не показывали чувств друг к другу.

Слухи об их романе начались в сентябре 2019 года. Тогда издание The Sun опубликовало новость о том, что Джорджина начала встречаться с Эдрианом, который ранее дружил и сотрудничал с Харви. Первая встреча Джорджины и Эдриана состоялась именно благодаря Харви, но тогда они только познакомились и общение не продолжилось.

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман в Каннах, июль 2021