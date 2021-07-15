Для привлечения туристов. В селе Харьковской области музею с Пикассо и Малевичем в коллекции обновили бренд

Сообщается, что музей получил новую айдентику, коммуникационную стратегию и линейку брендовой продукции. Блогеры получили от организаторов копии известных картин из экспозиции музея.

По словам руководителя инициативной группы, политолога Николая Давыдюка, основная цель проекта -– вдохнуть в деревню новую жизнь.

“Это уникальное место, если обеспечить сюда постоянный туристический поток, то все увидят, как Пархомовка начнет меняться. Это и новые рабочие места, восстановление инфраструктуры и дополнительная мотивация для молодежи не уезжать отсюда”, – сказал он.

Как пишут “ФАКТИ. ICTV”, голосами музея станут певица Алина Паш и писатель Сергей Жадан.

Также для музея создали англоязычного аудиогида для привлечения иностранцев. Драйверы проекта хотят показать, что “искусство мирового уровня гораздо ближе, чем все думают, ведь в Украине Пикассо есть даже в обычном селе”.

Контекст:

В коллекции музея им. Лунева хранятся работы Пикассо, Малевича, Айвазовского, Кандинского, Шишкина, Шевченко, Репина, Рериха, Дюрера. Музей основал сельский учитель Афанасий Лунев, который предложил своим ученикам создать в школе краеведческо-художественный музей. Ученики проводили поисковую работу, поддерживали общение с художниками и культурными деятелями.

В 1969 году музей получил статус государственного и стал автономным отделом Харьковского

художественного музея.

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