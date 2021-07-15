 

Для привлечения туристов. В селе Харьковской области музею с Пикассо и Малевичем в коллекции обновили бренд

15.07.2021, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщается, что музей получил новую айдентику, коммуникационную стратегию и линейку брендовой продукции. Блогеры получили от организаторов копии известных картин из экспозиции музея.

По словам руководителя инициативной группы, политолога Николая Давыдюка, основная цель проекта -– вдохнуть в деревню новую жизнь.

“Это уникальное место, если обеспечить сюда постоянный туристический поток, то все увидят, как Пархомовка начнет меняться. Это и новые рабочие места, восстановление инфраструктуры и дополнительная мотивация для молодежи не уезжать отсюда”, – сказал он.

Как пишут “ФАКТИ. ICTV”, голосами музея станут певица Алина Паш и писатель Сергей Жадан.

Также для музея создали англоязычного аудиогида для привлечения иностранцев. Драйверы проекта хотят показать, что “искусство мирового уровня гораздо ближе, чем все думают, ведь в Украине Пикассо есть даже в обычном селе”.

Контекст:

В коллекции музея им. Лунева хранятся работы Пикассо, Малевича, Айвазовского, Кандинского, Шишкина, Шевченко, Репина, Рериха, Дюрера. Музей основал сельский учитель Афанасий Лунев, который предложил своим ученикам создать в школе краеведческо-художественный музей. Ученики проводили поисковую работу, поддерживали общение с художниками и культурными деятелями.

В 1969 году музей получил статус государственного и стал автономным отделом Харьковского 
художественного музея.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Вторые дебаты Трампа и Байдена отменены

08.07 / Le Monde – дело о госизмене журналиста Сафронова может так и остаться тайным

30.04 / В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V»

04.06 / Американцы создали мятные конфеты, восстанавливающие зубную эмаль

26.02 / Баканов заявил, что СБУ проведет экспертизу “пленок Медведчука – Суркова”

20.08 / Названы даты проведения суперфинала «Лидеров России»

14.01 / Коронавирус в мире подтвердили более чем у 92 млн человек

12.05 / France 24 – ВОЗ обнаружила индийский вариант коронавируса в 44 странах

24.03 / Украинский дипломат рассказал о моментах, когда лидеры США избегали общения с президентами Украины

23.06 / Главы ряда регионов провели для школьников и студентов экскурсии по знаковым местам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика