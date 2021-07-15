 

Украина может получить транш от МВФ до конца этого года – замглавы НБУ

15.07.2021, 13:28, Новости дня
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“Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений – это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement (соглашению об уровне обслуживания), что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш”, – сказал Гелетий.

По его словам, в Нацбанке также рассчитывают на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере €600 млн и второй части DPL (многосекторного займа на политику развития) от Всемирного банка на $350 млн.

Гелетий подчеркнул, что получение Украиной этих средств напрямую зависит от успехов Киева в сотрудничестве с МВФ.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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