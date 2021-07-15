Разумков хочет лишать народных депутатов полномочий за прогулы

Разумков считает этот вопрос принципиальным и выступает за доработку и повторное направление в Конституционный суд Украины соответствующего законопроекта.

“Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты. Мы на них получили отрицательное заключение Конституционного суда”, – пояснил Разумков.

По его мнению, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции. “Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата”, – подчеркнул председатель парламента.

Разумков напомнил, что КС также предоставил отрицательное заключение законопроекту, который предусматривал внесение изменений в Основной закон и позволил бы лишать мандата за неперсонального голосования в парламенте. В то же время спикер отметил, что проблему неперсонального голосования удалось решить путем введения уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.

Контекст:

В сентябре 2019 года депутаты Верховной Рады внесли в повестку дня сессии законопроект президента Владимира Зеленского №1027, согласно которому нардепов могут лишать мандата за пропуск более чем 33% заседаний и установленный судом факт неперсонального голосования. Депутаты также направили законопроект в Конституционный Суд Украины для получения заключения о его соответствии Основному закону Украины.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Основной закон, должен набрать 226 голосов, затем – получить положительный вывод Конституционного Суда. Только потом происходит его окончательное утверждение, для которого нужно 300 голосов народных депутатов.

КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского, заявив, что он ограничивает права и свободы народных избранников. В суде сочли, что исключение из парламента “не является соразмерным преследуемой цели”, так как “природа санкции должна соответствовать тяжести правонарушения”.

Также КСУ раскритиковал норму законопроекта, согласно которой депутата могут лишить мандата, если он не входит во фракцию партии, от которой был избран, или вышел из нее. В суде отметили, что согласно выводам Венецианской комиссии, члены парламента выступают представителями народа, а не своих партий.

—