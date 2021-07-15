Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого “находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы”

“Archewell Productions создает свой первый мультсериал с Netflix. Меган, герцогиня Сассекская, будет исполнительным продюсером сериала”, – говорится в публикации. Также в числе продюсеров названы имена Дэвида Ферниша, Кэролайн Сопер и других известных людей из сферы кино.

Дата премьеры сериала не называется.

“Как и многие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы. Я очень рада, что Archewell Productions в партнерстве с Netflix и эти невероятные продюсеры представят вам этот мультсериал, в котором прославляются выдающиеся женщины”, – прокомментировала будущий мультфильм супруга принца Гарри.

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Публикация от Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

В марте 2021 года принц Гарри устроился на работу – он совмещает руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена.

В мае стало известно, что герцогиня Сассекская написала свою первую книгу для детей под названием The Bench (“Скамейка”).

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