В Кремле ответили Ермаку о саммите “Нормандской четверки” в ближайшее время: Поддерживают все лидеры, но даты нет

Ранее, 13 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Facebook, что саммит “Нормандской четверки” должен состояться в ближайшее время. По его словам, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждался во время визита украинской делегации в Германию 12 июля.

“Вы знаете, что по сути все участники “Нормандской четверки” говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока еще нет”, – прокомментировал заявление Ермака Песков.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В январе 2021 года Ермак сообщал, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что “конкретный план мирного урегулирования” готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – “логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе”.

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”. Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.

—