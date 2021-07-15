В США начались продажи Audi e-tron GT

Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о начале продаж нового электрокара e-tron GT на рынке США.

Вместе с тем автомобиль получил ограниченные внешние изменения. Новинка e-tron GT имеет более спортивный дизайн с элегантными формами. В базовой комплектации модель имеет мощность 476 л.с. и оценивается производителем в 100 тысяч долларов. Предельная скорость электрокара составит 245 км в час. С такими параметрами на разгон до сотни уходит 4,1 секунды.

В улучшенной модификации мощность достигает 598 л.с. Приобрести продвинутую версию электрокара e-tron GT можно за 140 тысяч долларов. Производитель указал, что модель в данной версии разгоняется до 100 км в час за 3,3 секунды. Остальные сведения пока удерживаются в тайне.