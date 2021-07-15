Ученые обнаружили «супер антитело», способное бороться с широким спектром коронавирусов

Ученых из Сиэтла беспокоила проблема того, что SARS-CoV-2 мутирует, что позволяет вирусу избегать захвата антителами. По словам специалистов, представляющих Исследовательский центр рака Ф. Хатчинсона, им удалось обнаружить «супер антитело», сражающееся с широким спектром коронавирусов.

В процессе исследования были изучены 12 антител, которые выделили от пациентов, переболевших COVID-19. Они цепляются за фрагменты вирусного белка, который после связывается с рецепторами, расположенными на клетках человека. Многие из антител захватывают идентичный белковый фрагмент, который называется рецепторсвязывающий домен.

Биохимик Тайлер Старр отметил, что они выделили антитело S2H97, отличающееся способностью прилипать к доменам сарбековирусов. Оно получило название пансарбековирусное антитело. Молекулярная структура показала, что S2H97 нацелено на скрытую и невидимую область домена-участка. Его молекулы способны генерировать защиту сразу от нескольких вирусов. Это открытие может помочь человечеству в борьбе со следующим видом коронавируса.

Источник: ufacitynews.ru