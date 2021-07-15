Ученые: Недостаток хотя бы одного из пяти белков вызывает слепоту

Ученые из Манчестерского университета провели исследование, которое показало, к чему приводит недостаток одного из пяти белков. Утрачивается его способность регулировать иммунную систему, что часто грозит формой слепоты.

Речь идет о болезни AMD, которая представляет собой возрастную дегенерацию желтого пятна. Такая слепота в Великобритании диагностирована у 600 тысяч человек. По словам специалистов, необходимо работать над созданием новых лекарственных препаратов. Они помогут снизить уровень белков FHR, а значит, риск развития AMD.

Ученые изучили более 600 образцов плазмы крови, использовав метод масс-спектрометрии. Исследование показало, что пять белков FHR пребывали на более высоком уровне у пациентов с этой формой слепоты. Как отметил доктор Ричард Анвин, ранее было технически невозможно измерить уровень данных белков. Они концентрируются в крови в достаточно незначительных количествах, а также очень похожи между собой.

У пациентов с AMD на ранних стадиях происходит повреждение задней части глаза. Образуются отложения, после чего болезнь может развиться в двух формах: сухая и влажная. Команда специалистов надеется, что полученные данные помогут остановить прогресс заболевания еще на ранней стадии.

Источник: omskpress.ru