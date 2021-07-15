В NASA нашли возможную причину неисправности телескопа Hubble

Сотрудники NASA закончили проверку орбитального телескопа Hubble и, вероятно, нашли причину неисправности. Ей мог стать вышедший из строя регулятор мощности.

В настоящее время сотрудники, ответственные за работу Hubble, решают вопрос о необходимости перезагрузки аппарата для переключения его компьютеров на резервный источник питания. Если подобная процедура поможет и телескоп вновь вернётся в привычный режим работы, то это подтвердит догадки инженеров из космического агентства. Перезапуск должен состояться сегодня, 15 июля.

Ещё 13 июня Hubble начал сбоить после выхода из строя одного из его основных компьютеров. В NASA тут же начали искать причину возможной неисправности и пути для её устранения. Не исключено, что это только первая поломка среди многих, ведь сам телескоп был запущен в космос в 2009 году, а некоторые его аппаратные составляющие создавались ещё в 90-х.

Источник: glas.ru