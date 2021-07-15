 

Times – на флагманском авианосце британского флота произошла вспышка коронавируса

15.07.2021, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На британском авианосце HMS Queen Elizabeth и ещё четырёх кораблях, сопровождавших его в Южно-Китайское море, обнаружили около 100 заболевших коронавирусом, пишет The Times. Тем не менее в Министерстве обороны Великобритании отметили, что вспышка находится под контролем и не повлияет на выполнение авианосной группой своих оперативных задач.


Reuters

На авианосце Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса. Как пишет The Times, на флагманском корабле и ещё четырёх военных суднах, сопровождавших его в Южно-Китайское море, где авианосная группа будет участвовать в учениях с союзными странами, зафиксировано около 100 случаев заражения. 

Источники в военно-морском флоте сообщают, что вспышка произошла примерно 4 июля, когда авианосная группа пришвартовалась на Кипре, для того чтобы забрать припасы и оборудование, а также провести ряд запланированных встреч с представителями правительства. Морякам, каждый из которых был привит двумя компонентами вакцины от коронавируса, было разрешено покинуть корабли. По возвращении они прошли тестирование.

По словам источников, ни один из заболевших не нуждается в госпитализации. Кроме того, вспышка COVID-19 находится под контролем и число заболевших начинает снижаться. Всем морякам предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Предполагается, что корабли будут находиться в море ещё как минимум три недели до следующего захода в порт в Индо-Тихоокеанском регионе, который может быть отложен в случае дальнейшего распространения вируса среди членов экипажа.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, несмотря на вспышку, группа продолжит выполнять свои оперативные задачи, а её расписание останется без изменений. Тем не менее Уоллес уточнил, что поддержит капитана, если ему придётся принять «другое решение».

Как отмечает The Times, подробности распространения коронавируса появились после того, как эсминец HMS Diamond, входящий в состав группы, был вынужден остаться в сицилийском порту Августа из-за проблем с двигателем.

Уоллес подтвердил, что судно HMS Diamond отстало от группы. «Это не катастрофа. Это немного задержит корабль, но я думаю, что через несколько недель он вернётся в строй и сможет продолжать поддерживать оперативную группу», — приводит издание слова министра обороны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Северная Корея отложила план военных действий против Южной

25.12 / Мантра об “оружии из Украины” четко вписывается в политику Лукашенко – МИД

20.10 / Иверскому монастырю вернули украденный подарок Путина

05.05 / Минздрав: Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 не превышен ни в одном регионе Украины

05.07 / “Порвала флаг “ДНР” и выбросила в мусорное ведро. Через полтора часа – звонок в дверь”. Гражданка Испании рассказала о своем аресте в Донецке

14.08 / Мнения: Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

21.07 / В мире: Почему США перестали бояться глобальной войны

06.02 / Пенсионерка сбросила мошенникам с балкона полмиллиона рублей в Москве

01.07 / Кроссовер Cadillac XT6 получит доступную версию

01.12 / Солнечная система потеряет большинство планет уже через 100 млрд лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика