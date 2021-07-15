Почитательницы Джигановых – Личное мнение

Удивительная аудитория у супругов Джигановых! Маникюрши, подвальные косметологи, пенсионерки. В основном — почему-то из Казахстана.

А я то, дура, ржала и думала — кто покупает косметику Оксаны Самойловой? Наконец вчера увидела этих людей.



Фото: Соцсети

Дамы накинулись на меня за то, что Джиган шибанул своего ребёнка тяжеленным мешком по телу, завалил малыша, а мать радостно заржала за кадром.

Кто виноват? По мнению маникюрш-почитательниц союза Джигановых — Лена Миро виновата в этом.

Прекрасные комментарии ввели меня в ступор:

«Удар не такой сильный», пишет блондиночка из степей. «Вы слишком драматизируете» — поддерживает её маникюрша Светлана. «Какая вам разница, это их дети» — перешла на ультразвук Маша, работающая по вызову на дом (окрашивает клиентам волосы).

И это — самое безобидное. Общий посыл — гори в аду, Лена! Не мать ты, а у многодетной Оксаны ничего не случилось. Прекрасная семья, прекрасные они родители прекрасных детишечек!

И вишенкой, как всегда, заявление, что этой образцовой семье я завидую. И все те, кто углядел жестокость, завидуют тоже.

https://t.me/lenamiro/9228

Чему завидовать? Тому, что муж из рехаба? А у самой — Инстаграм головного мозга?

Подумаешь, пробили ребёнка — экая мелочь! Не умер же, что вы высасываете проблему в самом деле, проклятие вам! Высасываете, кстати, в каждом первом комментарии — какая-то прям зацикленность на сосании у этих дам.

Нет, ну я для себя понимаю, что у каждого социального класса — своя жизнь. Своя у интеллигенции, у аристократии, у рабочего класса. Но чтобы оправдывать избиение ребёнка — вы серьёзно? Я даже не знаю, к какому социальному классу вас отнести — детей-то все должны любить!

Впрочем, эти люди рожают легко. Легко получают материнские капиталлы. А потом, если что, рожают ещё — случайно, как правило. Может, оттого и не видят проблемы в том, чтобы шибануть ребёнка?

Что-то около года назад была история с разводом Джигана с Самойловой. Я тогда ещё подумала — как же легко они сейчас потеряют аудиторию, обманув с этим мнимым расставанием! Но — нет, эти дамочки, накинувшиеся вчера на меня, проглотили даже явный обман. Ну, подумаешь, их, как дурочек, развели в очередной раз, но это не повод ведь отписаться!

Вы знаете, тут уже нет претензий к Джигановым. Посмотрела я на их почитательниц — вот, кто действительно творит ужас. А эти прекрасные семьянины вполне достойно возглавляют эту толпу маникюрш из ближнего зарубежья.

Страшно, конечно, за общество, где люди в упор не видят жестокого обращения с детьми. Опека, видимо, тоже пока не видит. Но ничего, уверена — вот-вот разглядит.

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