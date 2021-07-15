 

“Да, фигура, конечно, божественная”, “Шикарные ноги”. Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров

15.07.2021, 12:34, Новости дня
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Спортсменка позирует в кадре в раздельном купальнике на пляже.

“Без фильтров и мейка”, – подписала она снимок.

“Да, фигура, конечно, божественная”, – оценили фото Ризатдиновой фолловеры.

“Шикарные ноги”, – прокомментировали фото поклонники.

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Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Контекст:

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. О своей спортивной карьере Ризатдинова рассказала в книге “Мой роман со спортом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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