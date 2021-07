Лучший игрок Евро 2020 Доннарумма сменил клуб

Отмечается, что 22-летний голкипер подписал с ПСЖ контракт сроком на пять лет – до 30 июня 2026 года.

Paris Saint-Germain is delighted to announce that Gianluigi Donnarumma has joined the club.

The Italian goalkeeper has signed a five-year contract until 30 June 2026.#WelcomeGigiohttps://t.co/CbvJfjJyGV

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 14, 2021

“Я всегда смотрел матчи ПСЖ по телевизору, потому что они всегда были невероятной командой… Лига чемпионов – очень важное соревнование, и я много лет хотел в нем сыграть. Мне не удалось это сделать, поэтому я не могу дождаться, чтобы попробовать это вместе с ПСЖ. И мы все постараемся выиграть этот турнир”, – сказал Доннарумма в интервью PSG TV, опубликованном в Twitter клуба.

The first interview with @gigiodonna1 at his new club! * #WelcomeGigio pic.twitter.com/PSEkwyP92T

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 15, 2021

В ПСЖ Доннарумма перешел на правах свободного агента, его контракт с предыдущим клубом “Милан” (Италия) истек, а стороны не смогли договорится о новом соглашении.

Контекст:

Доннарума дебютировал в составе “Милана” в сезоне 2015/2016. За шесть сезонов в чемпионате Италии Серии А он провел 215 матчей. Первый поединок в составе сборной страны Доннарума сыграл в возрасте 17-ти лет против команды Франции.

Доннарумма со сборной Италии стал чемпионом Евро 2020. В семи поединках он пропустил четыре мяча, дважды выиграв в серии послематчевых пенальти в поединках против Испании (в полуфинале турнира) и Англии (в финале).

Спортивный портал transfermarkt оценил рыночную стоимость трансфера Доннаруммы в €60 млн.

—