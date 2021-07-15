В “Слуге народа” заявили, что Аваков – лучший кандидат на пост мэра Харькова

“Если организация [Харьковская областная парторганизация “Слуги народа”] его выдвинет от нас, то я буду, конечно, поддерживать. Конечно, я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович не вижу.

Политик считает, что если Аваков станет мэром Харькова, в городе будет проукраинская власть.

“Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, потому что это была окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который за десять лет не дал ни единого основания сомневаться в его патриотичности, и конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича также имеются”, – пояснил нардеп свою позицию.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”. Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам самостоятельно определиться с вопросом отставки Авакова путем голосования в сессионном зале.

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский говорил, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. В Раде он не рассматривался.

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