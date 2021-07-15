Рада начала расширение полномочий наблюдательных советов на госпредприятиях

Как пояснила зампредседателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (“Слуга народа”), комитет считает, что Украине нужно менять принципы управлениями госпредприятиями.

“Сегодня у нас есть много проблем в управлении госпредприятиями. Из 3 тыс. предприятий, которые находятся в распоряжении министерств и ведомств, только 947 – прибыльные. Остальные убыточные, банкроты или вообще не работают”, – сказала Пидласа.

Проектом закона предлагается расширить полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов; обеспечения ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности; оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий; назначения и увольнения руководителей хозяйственных структур.

Согласно законопроекту, ответственность за утверждение финансовых планов будет передана наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрены набсоветы.

Назначение и увольнение руководителей государственных компаний, если законопроект примут во втором чтении, будет отнесено к исключительной компетенции наблюдательного совета по согласованию с Кабмином.

Соответствующие изменения предлагается внести в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс и ряд законов Украины.

Контекст:

По данным Фонда госимущества, в Украине 3733 госпредприятия, из которых 1261 нужно признать банкротами и ликвидировать, 1006 продать. 585 предприятий находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, 115 должны остаться в собственности Национальной академии наук и Национальной академии аграрных наук Украины, остальные (766) будут в собственности государства (для их управления планируют создать Фонд национального благосостояния).

30 марта 2020 года Рада на время действия карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, остановила продажу объектов большой приватизации. Через год, 30 марта 2021-го, Рада разблокировала проведение аукционов.

Первые аукционы большой приватизации в Украине планируют провести летом 2021 года. По данным Фонда госимущества, первыми лотами станут Объединенная горно-химическая компания, завод “Большевик” и “Президент Отель”.

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