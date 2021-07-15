Компания Volkswagen выпустит новый трехрядный электрический кроссовер ID.8

Известная марка Volkswagen намерена расширить линейку электрокаров ID появлением новой семиместной версии кроссовера ID.8.

В свою очередь, пока разработчики не называли никаких технических параметров, однако инсайдеры уже озвучили отдельные элементы автомобиля. В частности, новинка окажется крупнее, чем актуальное поколение ID.6. Вместе с тем производитель применит платформу MEB, которая ранее уже использовалась в компактных версиях электрокара.

Эксперты прогнозируют, что новая модель семиместного кроссовера ID.8 будет предложена несколькими модификациями, включая кроссовер и купе. Официальная презентация автомобиля состоится в 2025 году. Предполагается, что новая модель окажется достаточно востребованной на европейском рынке.