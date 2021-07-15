Компания Porsche тестирует прототип внедорожной версии купе 911

В Сети опубликовали фотографии прототипа внедорожного купе Porsche 911 Safari, которое проходит ряд тестовых испытаний.

Модель запечатлели на трассе Нюрбургринг, что подтверждает скорую презентацию серийной модификации. Вместе с тем эксперты указали, что тестируемый экземпляр Porsche 911 Safari имеет увеличенную подвеску, тогда как рельеф бамперов свидетельствует о более внедорожном характере автомобиля.

Предполагается, что новое купе Porsche 911 Safari получит систему полного привода. Пока эксперты не готовы озвучивать вероятные технические параметры, однако сведения об автомобиле смогут официально озвучить уже в ходе ближайшей презентации транспортного средства Porsche 911 Safari.