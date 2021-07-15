 

В Германии продаётся уникальный лимузин Mercedes-Benz Pullman 600

15.07.2021, 12:32, Новости дня
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Немецкий бренд Mechatronik объявил о продаже уникального восстановленного лимузина Mercedes-Benz W100 Pullman 600.

Приобрести указанный экземпляр можно по цене 2,72 млн долларов. Предложенный в продаже автомобиль выпущен в 1975 году, тогда как его произвели по специальному заказу для клиента из Ливана. Модель Mercedes-Benz W100 Pullman 600 выполнена в светло-сером цвете кузова с яркими тонами. Автомобиль прошел этап серьезной реставрации, после которой установили панорамную крышу, мультимедийный центр и камеры для обзора.

Вместе с тем в салоне установлены дополнительные перегородки для водителя и пассажиров. Пока остальные данные о данной модификации Mercedes-Benz W100 Pullman 600 умалчиваются.



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