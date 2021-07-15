РПЦ подала в суд на Андрея Рублёва за украденную технологию мироточения

В начале июля в Басманный районный суд города Москвы обратились представители Московской патриархии с иском к индивидуальному предпринимателю Андрею Даниловичу Рублёву.

Указанный предприниматель, прежде работавший в одном из московских монастырей иконописцем, после увольнения зарегистрировал ИП и стал оказывать населению услуги в качестве художника-портретиста.

В принципе работа художника не вызвала бы нареканий, однако Рублёв в числе прочих услуг предлагал создание портретов с эффектом мироточения. По мнению священнослужителей, такое использование технологии, изученной при монастыре, является незаконным и наносит ущерб интересам РПЦ. Истцы настаивают на взыскании с предпринимателя части незаконно полученного дохода и запрете на подобную деятельность либо размещении на портретах пояснительной надписи “Чудом не является!” размером не менее 10% от площади изделия.

Ответчик в свою очередь заявил, что договора о неконкуренции не подписывал, более того, официального трудоустройства по ТК при монастыре, как выяснилось по завершению работы, не имел, будучи внесенным в финансовую документацию в качестве инвентаря и расходных материалов для религиозных нужд, что обнаружил, получив вместо документов на увольнение акт о списании. Более того, Феофан Даниилович полагает, что развил имевшуюся технологию, предоставив клиентам на выбор широкий ассортимент ароматических масел.

Принимая во внимание отсутствие у обеих сторон патента на оспариваемую технологию, следует полагать, что судебное разбирательство ввиду сложности вопроса может серьезно затянуться.

—