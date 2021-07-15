 

РПЦ подала в суд на Андрея Рублёва за украденную технологию мироточения

15.07.2021, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В начале июля в Басманный районный суд города Москвы обратились представители Московской патриархии с иском к индивидуальному предпринимателю Андрею Даниловичу Рублёву.

Указанный предприниматель, прежде работавший в одном из московских монастырей иконописцем, после увольнения зарегистрировал ИП и стал оказывать населению услуги в качестве художника-портретиста.

РПЦ подала в суд на Андрея РублёваВ принципе работа художника не вызвала бы нареканий, однако Рублёв в числе прочих услуг предлагал создание портретов с эффектом мироточения. По мнению священнослужителей, такое использование технологии, изученной при монастыре, является незаконным и наносит ущерб интересам РПЦ. Истцы настаивают на взыскании с предпринимателя части незаконно полученного дохода и запрете на подобную деятельность либо размещении на портретах пояснительной надписи “Чудом не является!” размером не менее 10% от площади изделия.

Ответчик в свою очередь заявил, что договора о неконкуренции не подписывал, более того, официального трудоустройства по ТК при монастыре, как выяснилось по завершению работы, не имел, будучи внесенным в финансовую документацию в качестве инвентаря и расходных материалов для религиозных нужд, что обнаружил, получив вместо документов на увольнение акт о списании. Более того, Феофан Даниилович полагает, что развил имевшуюся технологию, предоставив клиентам на выбор широкий ассортимент ароматических масел.

Принимая во внимание отсутствие у обеих сторон патента на оспариваемую технологию, следует полагать, что судебное разбирательство ввиду сложности вопроса может серьезно затянуться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Ученые предлагают исследовать серу для диагностики диабета

09.02 / Скандалы: В «молдавской схеме» нашлось место для сделки

01.06 / Володин: Дума приняла 106 законов для поддержки детей

09.04 / Мнение: Бей первым, Фредди!

10.08 / Мнение: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

27.01 / Фигуристка Волосожар ждет второго ребенка

12.10 / Врач Харчиков рассказал, при какой температуре коронавирус наиболее опасен

26.01 / Ученые посоветовали диету, снижающую риск развития диабета

30.08 / Открытие Врат в иной мир и секретный культ Вали Ферда

25.05 / Китай арестовал 275 пассажиров авиалайнера, летевшего из США на Тайвань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика