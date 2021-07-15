Международные эксперты оценили российское приложение для врачей

Международные эксперты в области цифровых решений оценили российское приложения для врачей от нижегородских разработчиков. Его планируется внедрить в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ).

Приложение «Виртуальный помощник врача» создано кандидатами биологических наук Анной Бавриной и Юлией Сорокиной. Суть программы состоит в анализе базы данных лекарственных препаратов и поиске наиболее подходящей терапии для конкретного пациента. На Международном конкурсе цифровых решений «World AI & Data Challenge» приложение нижегородских разработчиков признали лучшим в сфере постановки социально-экономических задач.

Сейчас же, как отметил доцент из ПИМУ Николай Карякин, ожидаются результаты дополнительной работы с приложением. До октября 2021 года требуется создать рабочий прототип интерфейса и сформировать предварительные базы данных для работы программы.

Источник: pravda-nn.ru