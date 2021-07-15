 

Международные эксперты оценили российское приложение для врачей

15.07.2021, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международные эксперты в области цифровых решений оценили российское приложения для врачей от нижегородских разработчиков. Его планируется внедрить в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ).
Приложение «Виртуальный помощник врача» создано кандидатами биологических наук Анной Бавриной и Юлией Сорокиной. Суть программы состоит в анализе базы данных лекарственных препаратов и поиске наиболее подходящей терапии для конкретного пациента. На Международном конкурсе цифровых решений «World AI & Data Challenge» приложение нижегородских разработчиков признали лучшим в сфере постановки социально-экономических задач.

Сейчас же, как отметил доцент из ПИМУ Николай Карякин, ожидаются результаты дополнительной работы с приложением. До октября 2021 года требуется создать рабочий прототип интерфейса и сформировать предварительные базы данных для работы программы.

Источник: pravda-nn.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Москва, Баку и Ереван договорились разблокировать транспортное сообщение в южнокавказском регионе

01.09 / Равнодушие экологов ведёт Южно-украинскую АЭС к катастрофе

06.01 / Ученые назвали способствующие выздоровлению от COVID-19 лекарственные средства фиотерапии

31.03 / «Представьте, накануне выборов мы опубликуем эти доклады. Что будет?»

05.04 / Ксения Собчак, Филипп Киркоров с детьми, Полина Гагарина и другие на премии “Жара-2021”

03.12 / Мнение: «Шерифа» все устраивает…

26.06 / Мнение: Началось строительство канала “Стамбул”

14.08 / Мнение: Два контура (2)

22.01 / Через 3 месяца Лукашенко с протянутой рукой пойдет просить помощи у Москвы – политолог Марголин

07.07 / Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика