Диетологи назвали самые эффективные диеты для похудения

Американские эксперты-диетологи рассказали, как можно оптимально сбросить лишние килограммы и сантиметры талии. В список самых эффективных диет для похудения вошли как популярные модели рациона, так и менее известные.

Многие, особенно представительницы прекрасного пола, стараются к лету сбросить лишние килограммы и объемы талии. Для этого часто применяются различные модели питания, однако не все из них оказываются достаточно эффективными. Американские диетологи рассказали о самых результативных диетах, так, обрести желанную стройность можно, придерживаясь средиземноморской диеты. Она не предполагает слишком строгих ограничений, главным ее требованием является умеренность в потреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Особенности такого типа питания состоят в обилии фруктов и овощей, бобовых, орехов, а также цельнозерновых круп, выпечки и пасты. Благодаря такой диете снижается опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а похудение дает долгосрочную перспективу.

Полезно придерживаться и близкой к вегетарианству растительной диеты, в которую, помимо привычных овощей, фруктов, злаков и бобов, входит соевый белок, заменяющий мясо. Благодаря повышенному количеству клетчатки ощущение сытости сохраняется надолго, а пищеварение нормализуется. Эта модель питания нормализует давление и понижает риски хронических заболеваний.

В диете Engine 2 больше ограничений, в первую очередь, максимально ограничивается употребление жиров. Клетчатка, витамины и минералы, а также уменьшение доз масел, соли, сахара и переработанных продуктов быстро приведут к похудению, поддерживая необходимый вес, и помогут улучшить самочувствие.

Людям, которым сложно отказаться от мяса, рекомендуется флекситарианская диета. Умеренное питание здесь аналогично средиземноморской диете, благодаря чему регулируется метаболизм. Такой вид ограничений служит хорошей профилактикой от возникновения сахарного диабета.

Соблюдая диету Орниша с большим количеством сложных углеводов, бобов, зерновых, а также овощей и фруктов, оптимальный баланс питательных веществ обеспечивается благодаря четкому расписанию порций и жиров в них. Подобная модель благотворно влияет на сердце и сосуды, укрепляя их стенки.

Источник: lenta.ru