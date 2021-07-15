Ученые нашли связь между появлением рака и употреблением алкогольных напитков

Учёные нашли прямую связь между повышенным риском появления рака и количеством употребляемых алкогольных напитков. У 1 из 25 любителей выпить онкология развивается исключительно из-за горячительных напитков.

Исследование включало в себя 10-летнее наблюдение за добровольцами в Великобритании. В 2010 году учёные отобрали респондентов и проанализировали состояние их организма. После этого изучили средний уровень алкоголя, употребляемый гражданами в течение дня. Повторное изучение анализов эксперты произвели в 2020 году. Таким образом, они получили наиболее полную картину о влиянии алкоголя на организм человека. Оказалось, что подавляющее большинство (77%) мужчин негативно переносят даже незначительные порции горячительных напитков. У всех существенно вырос риск развития раковых заболеваний, а в 4% онкология развилась исключительно на фоне злоупотребления спиртным. Это связано с нарушением выработки гормонов в теле человека и повреждением структуры ДНК, из-за накопления вредных химических веществ и токсинов.

Как отметила директор Организации по исследованию рака Мишель Митчелл, эксперимент доказывает пагубное воздействие спиртного на человека. Именно поэтому она не рекомендует вообще прибегать к употреблению даже малой порции алкоголя, ведь это всё равно повышает риск онкологии.

Источник: profile.ru